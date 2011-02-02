Кандидатуру лідера кримських татар Джемілєва висунуто на здобуття Нобелівської премії

Товариство захисту пригноблених народів висунуло кандидатуру правозахисника і дисидента, голови Меджлісу кримських татар Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2011 року.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Ця пряма, мужня людина дуже багато зробила для руху кримських татар за реабілітацію і повернення на батьківщину. Я був би радий, якби це висунення завершилося нагородженням», - сказав голова російського правозахисного товариства «Меморіал» Сергій КОВАЛЬОВ.

Разом з тим він висловив сумнів у тому, що Нобелівський комітет прийме таке рішення. «Нобелівський комітет норвезького стортингу веде себе більш ніж дивно. У його рішеннях головний чинник - це політиканство досить низького рівня. Тому список “нобеліантів” з цієї премії миру справляє таке дивне враження», - заявив С.КОВАЛЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, кандидатуру М.ДЖЕМІЛЄВА на присудження Нобелівської премії миру вже висувала у 2009 році Президія Організації непредставлених націй і народів.

На думку авторів резолюції Президії Організації, М.ДЖЕМІЛЄВ «виявив силу характеру і неабияку стійкість» у проведенні ненасильницької кампанії з відновлення прав кримських татар.

Крім того, М.ДЖЕМІЛЄВ провів 15 років життя у в`язницях і таборах, захищаючи права людини.