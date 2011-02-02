Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО закликає уряд внести новий законопроект про пенсійну реформу до проведення парламентських слухань на цю тему, які заплановані на 16 лютого.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

Заступник голови ВР назвав незрозумілою ситуацію, яка склалася з уже поданим до парламенту законопроектом «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи». Він нагадав, що віце-прем’єр-міністр Сергій ТІГІПКО заявив, що цей документ буде відкликано з парламенту.

«Для того, щоб дискусія з цього питання була фаховою і серйозною, сьогодні надзвичайно важливо, щоб уряд пішов на цей крок – відкликав поданий законопроект, визнавши, що там багато непродуманих і помилкових ідей», - сказав М.ТОМЕНКО.

Водночас, за словами заступника голови парламенту, на сьогодні уряд законопроект про пенсійну реформу не відкликав, а тому «логіка дій уряду поки є незрозумілою».

М.ТОМЕНКО наголосив, що якщо уряд пропонує нову систему запровадження пенсійної реформи, він повинен діяти так, як це передбачено регламентом і чинним законодавством: спочатку відкликати вже внесений законопроект, а вже після офіційного відкликання подати новий документ.

Водночас він нагадав, що 16 лютого у Верховній Раді мають відбутися парламентські слухання на тему пенсійної реформи. «І якщо уряд не внесе новий законопроект, то не зрозуміло, що обговорювати на цих слуханнях, оскільки старий законопроект уже розкритикований самим урядом, а нового ми не маємо», - зауважив віце-спікер.