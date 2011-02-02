Кабмін утворив оперативний штаб із вирішення питань, пов'язаних з українцями в Єгипті

Кабінет міністрів утворив оперативний штаб з вирішення питань, пов’язаних із перебуванням громадян України на території Арабської Республіки Єгипет.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне розпорядження уряд ухвалив сьогодні на засіданні.

Штаб очолив перший віце-прем`єр-міністр України – міністр економічного розвитку та торгівлі Андрій КЛЮЄВ, його першим заступником став перший заступник міністра закордонних справ, а заступником – перший заступник міністра надзвичайних ситуацій.

Оперативний штаб утворений з метою координації дій центральних органів виконавчої влади з проведення заходів з мінімізації можливих негативних наслідків, пов’язаних з перебуванням українських громадян на території Єгипту у лютому 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за останній тиждень у результаті масових виступів опозиції в Єгипті і зіткнень з поліцією близько 150 людей загинули, сотні отримали поранення.

Опозиція вимагає відставки Президента Єгипту Хосні МУБАРАКА.