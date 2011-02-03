Рівень безробіття в Європі не змінився

У грудні 2010 року рівень безробіття в єврозоні з урахуванням поправки на сезонність не змінився порівняно з листопадом, і становив 10%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

Рівень безробіття у всіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) у грудні не змінився порівняно з листопадом і становив 9,6%.

У грудні 2010 року найнижчий рівень безробіття був зареєстрований у Нідерландах (4,3%), Люксембургу (4,9%) і Австрії (5%).

Найбільший рівень безробіття в грудні-2010 спостерігався в Іспанії (20,2%), Литві і Латвії (по 18,3% у третьому кварталі).

За даними Євростату, загалом у грудні не мали роботи 15,775 млн. людей в єврозоні і 23,179 млн. – в ЄС-27.

У грудні 2009 року рівень безробіття в єврозоні становив 9,9%, в ЄС-27 – 9,5%.

У зону євро до січня 2011 року входили 16 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр і Словаччина.