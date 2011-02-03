Тігіпко врахує словацький досвід проведення пенсійної реформи

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО вважає надзвичайно корисним для України досвід Словаччини з упровадження пенсійної реформи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єра, про це С.ТІГІПКО заявив на брифінгу для представників словацьких ЗМІ під час свого візиту до Словацької Республіки.

У ході візиту, метою якого було вивчення досвіду Словаччини у реформуванні пенсійної системи, С.ТІГІПКО провів переговори з віце-прем`єр-міністром, міністром фінансів Словацької Республіки Іваном МІКЛОШЕМ, який наголосив, що Словаччина готова надавати Україні експертну підтримку в цих питаннях. Також про готовність надати експертну допомогу заявили представники словацьких страхових пенсійних фондів.

Як повідомляв УНІАН, С.ТІГІПКО висловив сподівання, що Верховна Рада прийме закон про пенсійну реформу в березні 2011 року.

Разом з тим, він не виключив, що до цього терміну проект закону про пенсійну реформу може бути відкликаний з Верховної Ради для внесення змін.