У Єгипті заарештовано співробітників міжнародних організацій

У Єгипті поліцією заарештовано співробітників міжнародних правозахисних і добродійних організацій, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомили представники організації "Міжнародна амністія", двох її співробітники у числі ще 30 правозахисників було затримано у четвер у Каїрі.

Військова поліція блокувала будівлю правового центру, в якому проводили нараду активісти, і заарештувала учасників зборів. За даними "Міжнародної амністії", затриманих було вивезено у невідомому напрямі.

"Ми закликаємо до негайного звільнення наших колег та інших людей, що перебувають разом з ними. Вони повинні мати нагоду, не побоюючись арешту і утисків, спостерігати за ситуацією з правами людини в Єгипті у цей критичний момент", - заявив генеральний секретар "Міжнародної амністії" Саліль ШЕТТІ.

Як повідомляв УНІАН, з 25 січня у Єгипті проходять масові акції протесту з вимогами зміни режиму Х.МУБАРАКА, що перебуває при владі 30 років, проведення економічних і політичних реформ.

Жертвами безладів, за неофіційними даними, вже стали 300 осіб, більш як 4 тисячі - поранені.