Політолог: в Україні на сьогодні немає передумов для «соціального вибуху»

Глава правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що на сьогодні в Україні немає передумов для «соціального вибуху».

Про це він сказав на засіданні Клубу політологів України на тему: «Чи можливі в Україні туніський і єгипетський сценарії соціальних потрясінь?».

«Якщо говорити про те, чи можна чекати якогось «вибуху», то, на мій погляд, поки прямих передумов немає», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Водночас він відзначив, що ситуація досить напружена.

«За даними соціологічних досліджень і своїх суб`єктивних відчуттів назвав би ситуацію напруженою. Досить значна кількість людей, які критично оцінюють соціально-економічну ситуацію. Градус політичної напруги, якщо судити по публікаціях в ЗМІ, зростає, емоції посилюються», - сказав він.

На думку політолога, існує ряд чинників, які перешкоджають «соціальному вибуху», зокрема відсутність об`єднаної опозиції.

«У суспільстві настрої політичної апатії і недовіри. Політична апатія зараз є головним гальмом у розвитку можливих революційних настроїв», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Політолог вважає, що з подій у Тунісі і Єгипті українська влада має робити висновки, оскільки «є дуже багато схожого і повчального».

«У нинішній ситуації українській владі треба думати про те, що, навіть якщо реформи будуть успішними, щоб не виникало нових і серйозніших соціальних диспропорцій ц рамках цих реформ. Будуть диспропорції, буде відчуття соціальної несправедливості, можливий новий соціальний і політичний вибух», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Крім того, він вважає, що не можна допускати політичної та економічної монополізації, оскільки вона може стати передумовою для майбутнього вибуху. «Влада має бути чутливою до суспільного настрою, бути відкритою, використовувати інструментарій суспільного діалогу. Якщо цього не буде, вибух можливий», - додав він.