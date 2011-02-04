Незалежні профспілки підготують альтернативну пенсійну реформу

У Києві відбулося перше засідання робочої групи з підготовки альтернативної пенсійної реформи. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного форуму профспілок України (НФПУ).

Засідання групи відбулося за результатами громадського обговорення пенсійної реформи у 18 регіонах України. До робочої групи увійшли: Мирослав ЯКІБЧУК, Григорій КАБАНЧЕНКО (НФПУ), Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО (Спілка жінок України «За майбутнє дітей»), Петро ЦИБЕНКО (Рада організації ветеранів України), Петро ПЕТРИЧЕНКО (Національна конфедерація профспілок України), Олександр ЛАЛАК (Незалежна профспілка військовослужбовців України), Володимир ШУБА (Комітет по захисту прав військовослужбовців та працівників МВС та СБ України), а також профспілкові об’єднання підприємців та ветеранські організації силових структур.

«Альтернативна пенсійна реформа матиме принципово іншу філософію, ніж ту, що пропонує уряд. Адже основна і єдина ідея влади – це насамперед скоротити бюджетні видатки. Ми ж пропонуємо боротьбу з причинами, а не наслідками сьогоднішнього безладу в пенсійному забезпеченні. В нашому законопроекті будуть чіткі механізми, спрямовані на підвищення заробітної платні, створення нових робочих місць та легалізації зарплат. Все це працюватиме на наповнення пенсійних фондів, а не їх скорочення, як це пропонує влада», - зазначив М.ЯКІБЧУК

Крім того, члени робочої групи пропонують запровадження накопичувальної системи, яка би захищала внески громадян, оскільки, на думку учасників групи, урядовий проект не пояснює що станеться з накопиченими пенсійними фондами через 7-10 років, тоді як річна інфляція в Україні становить в середньому близько 10%.

Разом з тим, у профспілках наголошують, що кілька днів тому члені робочої групи внесли свої пропозиції до урядового законопроекту, і в тому разі, якщо уряд врахує їх, вони згодні будуть долучитися до доопрацювання урядового варіанту законопроекту.

Як повідомлялося, за ініціативою НФПУ у 18 регіонах України відбулося громадське обговорення пенсійної реформи, запропонованої урядом. За результатами слухань учасники ухвалили резолюцію, в якій висунули до уряду та Верховної Ради кілька вимог. Зокрема, вилучити із закону всі статті, пов’язані з підвищенням пенсійного віку, а також негайно взятися до розробки та реалізації державних програм щодо підвищення тривалості життя людини, збільшення зарплатні та впровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявив, що не виключає, що проект закону щодо проведення в Україні пенсійної реформи може бути відкликаний з Верховної Ради для внесення змін у нього.

С.ТІГІПКО зазначив, що в рамках першого етапу суспільного обговорення, яке почалося 21 грудня 2010 року, в усіх областях України відбулися регіональні наради з питань інформування суспільства щодо ключових аспектів реформи.

За його словами, 1 лютого в Києві уряд почав другий етап обговорення пенсійної реформи з проведення навчального семінару для представників регіональних засобів масової інформації.