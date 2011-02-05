Підвищення пенсійного віку має бути добровільним - Литвин

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що підвищення пенсійного віку має бути добровільним.

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер Live" на першому Національному телеканалі у п’ятницю ввечері.

«Якщо ми мову ведемо про підвищення пенсійного віку, то я вважаю, треба запропонувати добровільно: хоче людина працювати на рік більше, ніж 55 років… Скільки відсотків вона до пенсії отримає?», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, не обов’язково примушувати всіх, а потрібно йти на діалог, і тоді більшість людей сприйматиме політику влади.

На переконання В.ЛИТВИНА, треба вийти "на нульовий варіант", відкинути взаємні звинувачення і започаткувати постійний круглий стіл для вирішення ключових завдань, насамперед в економічній сфері. "Зокрема, у соціальній сфері. І виключно пенсійне законодавство – воно повинно бути природнім для людей», - зазначив В.ЛИТВИН.