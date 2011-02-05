Правила вступу до вузів у 2011 році не змінюватимуться – Табачник

У 2011 році зміни правил вступної кампанії у вищі навчальні заклади не буде.

Про це заявив у п`ятницю ввечері в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер» міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

«Цього року правила вступу до вищих навчальних закладів не змінюються», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що умовою прийому у вузи залишається середній бал атестата і три тести.

«Розмови про знищення тестування – цілковита неправда, яку самі вигадують і самі нею лякаються», - підкреслив міністр.

Також Д.ТАБАЧНИК зазначив, що до 2022 року кількість випускників шкіл в Україні не збільшиться через падіння народжуваності в попередні роки.

Проте, за словами міністра, цього року більше випускників дістануть можливість безплатно здобувати вищу освіту. Він пояснив, що в 2010 році атестати одержали 340 тисяч школярів, а держзамовлення в Міносвіти було на рівні 99 тисяч. «Це приблизно на кожного третього. Цього року прийде 191 тисяча, і буде 80-85 тисяч держзамовлення. Тобто, кожен другий дістане можливість безплатно здобути освіту", - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.