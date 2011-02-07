Тігіпко: Україна зацікавлена досвідом Словаччини з проведення пенсійної реформи

Віце-прем’єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО вважає, що України зацікавлена в консультаціях словацьких експертів щодо проведення пенсійної реформи, зміни трудового законодавства, впорядкування системи соціальних пільг, вирішення проблеми трудових мігрантів.

Про це сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, який днями здійснив робочий візит до Словацької Республіки.

“Словаччина раніше за Україну розпочала системні соціально-економічні перетворення, тому її досвід у цих сферах є для нас особливо цінним”, - зазначив він.

У прес-службі повідомили, що одним із результатів зустрічей С.ТІГІПКА зі словацькими урядовцями стали домовленості про створення словацькою стороною експертної групи у складі представників Мінпраці, Мінфіну, Нацбанку та неурядових організацій. Ця група буде готова найближчим часом відвідати Україну та надати українській стороні експертні консультації.

«Ми уважно спостерігаємо за перебігом та результатами реформ соціальної сфери в Словаччині. Зокрема, дуже цінним для України може стати словацький досвід боротьби з тіньовими зарплатами та нелегальним працевлаштуванням», - зазначив віце-прем’єр.