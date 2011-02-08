17,5 тис. українців подали документи на працевлаштування в Італії

17 тис. 424 українці подали документи на працевлаштування в Італії в рамках “Decreto Flussi”- 2010.

Про це повідомляє сайт Християнського Товариства українців в Італії "Українці в Італії".

При цьому в повідомленні зазначається, що лише кожен десятий має шанс легалізуватися.

Реєстрація роботодавців тривала з 17 грудня, а подання вже заповнених запитів відбувалося в залежності від категорії та національності робітника – 31 січня і 2-3 лютого.

Загалом за 3 дні, що відведені на цю процедуру, було подано 392 тис. 677 запитів при загальній встановленій квоті близько 100 000 осіб.

Для вихідців з України у рамках цієї квоти було відведено лише 1800 місць.

Сайт зазначає, що більшість українців в Італії працює по догляду за хворими і домогосподарками, але вони не мали права подавати документи на цю категорію робітників. Натомість, на працевлаштування громадян Китаю у сфері домашньої праці подано 32 тис. 598 запитів. “Хоча загально відомо, що китайці в Італії працюють в торгівлі і на виробництвах, і аж ніяк не доглядають за хворими”, - йдеться у повідомленні.

Декрет про врегулювання трудових потоків є практично єдиною можливістю легалізуватися для іноземців, котрі вже працюють в Італії нелегально.