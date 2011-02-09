Кабмін звільнив від ПДВ операції із забезпечення інвалідів засобами реабілітації
19:09, 09 лютого 2011Соцполітика
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Кабінет Міністрів України звільнив від стягування податку на додану вартість (ПДВ) операції з ремонту і доставки технічних та інших засобів реабілітації (окрім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, а також операції з постачання комплектуючими і напівфабрикатами для виготовлення даної продукції.
Відповідну постанову №79 від 2 лютого 2011 р. розміщено на сайті уряду.
Постанову прийнято для реалізації норм Податкового кодексу.
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