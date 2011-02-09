Кабмін звільнив від ПДВ операції із забезпечення інвалідів засобами реабілітації

Кабінет Міністрів України звільнив від стягування податку на додану вартість (ПДВ) операції з ремонту і доставки технічних та інших засобів реабілітації (окрім автомобілів) для інвалідів та інших пільгових категорій населення, а також операції з постачання комплектуючими і напівфабрикатами для виготовлення даної продукції.

Відповідну постанову №79 від 2 лютого 2011 р. розміщено на сайті уряду.

Постанову прийнято для реалізації норм Податкового кодексу.