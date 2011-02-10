Українці у лідерах серед бажаючих емігрувати до США. Після Бангладеш вони найактивніше у світі реєструються на розіграш міграційної лотереї Green Card.

Активності українців поступаються і росіяни, повідомляє “Німецька хвиля”.

За підсумками розіграшу попередньої міграційної лотереї (DV-2011), 6 тисяч українців отримали можливість виїхати на проживання до США. На останній розіграш, результати якого ще не відомі, подали аплікації 1,7% населення України.

Відповідно до статистики, оприлюдненої Посольством США в Україні, Нігерія, Бангладеш, Гана та Україна отримали найбільшу кількість "зелених карт" за підсумками лотереї 2011 року. З пострадянських країн активну участь у лотереї беруть також узбеки, а от росіяни дещо пасивніші, вони отримали 2,4 тисячі міграційних віз.

Активність українців до виїзду можна пояснити двома причинами: зростанням міграційних процесів у світі та незадоволенням рівнем життя в Україні, зауважив в інтерв’ю “Німецькій хвилі”, голова комісії УГКЦ з питань мігрантів Григорій СЕЛЕЩУК. 2%, які подали заявки до міграційної служби США, - це той активний прошарок українців, які шукають шляхи виїзду у світ, зазначає експерт.

Хоча, запевняє він, бажаючих залишити Україну значно більше. "Якщо порівнювати українську міграцію до Європи та Америки, то Америка є більш привабливою. Америка має довгі традиції країни емігрантів, вона є більш відкритою і ліберальною у законодавстві, аніж Європа", - зазначає Г.СЕЛЕЩУК.

Європейська "блакитна карта" не може конкурувати з американською "зеленою картою". Попри це, Європа залишається основним центром міграції для українців. За неофіційними підрахунками, у США півмільйона українців, а у країнах Європи - близько 2 мільйонів, наводить дані експерт.

Водночас його не дивує, що росіяни менш активні до виїзду, ніж українці. Вони не їдуть, пояснює Г.СЕЛЕЩУК, бо Росія стала більш закритою, хоча ще кілька років тому російських мігрантів було значно більше. "Зараз у Росії формується новий міф, у якому пропагується могутність держави. На кшталт, що у Росії жити найкраще і що тут треба залишатися. Це спрямовано на закриття кордонів. Така пропаганда лунає у ЗМІ", - зазначає експерт.