Середня зарплата в Польщі за рік зросла на 1,5%

Реальна середня заробітна плата в Польщі у 2010 році зросла на 1,5% і склала 3,2 тис. злотих (1 дол = 2,9 злотих.).

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомляє Головне управління статистики (GUS).

Згідно з повідомленням, зарплата в четвертому кварталі 2010 року склала 3,4 тис. злотих, що на 6% вище, ніж в останньому кварталі 2009 року, і на 7,3% більше, ніж кварталом раніше.

Як повідомляв УНІАН, у грудні в Польщі в секторі підприємств зарплата склала 3,85 тис. злотих, що на більш ніж 5% більше в річному вираженні і на 9% в місячному.