У Донецькій області на одне робоче місце претендують майже 10 безробітних

У Донецькій області на одне робоче місце претендують майже десять зареєстрованих незайнятих громадян.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на дані обласного центру зайнятості.

Так, станом на початок лютого 2011 року на обліку в центрах зайнятості Донецької області перебували 34,7 тис. незайнятих громадян.

Водночас чисельність зареєстрованих вакансій на цей період часу становила близько 3,6 тис., зокрема: для робітників – 2,1 тис., для службовців – 1,1 тис., і 435 - вакансії для осіб, які не мають спеціальної підготовки.

Таким чином, навантаження на одне вільне робоче місце – вакансію становило майже 10 осіб.

Найпопулярнішими професіями, які сьогодні мають попит, є професії висококваліфікованих робітників – слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, прохідників, гірників, продавців. Існує попит на фахівців з високим рівнем кваліфікації, лікарів, бухгалтерів з відповідним досвідом роботи.

В обласному центрі зайнятості також констатували, що чисельність громадян, працевлаштованих за направленням служби зайнятості у січні 2011 року, становила 3 тис. 421 осіб.