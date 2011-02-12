Чи готові українці протестувати проти підняття пенсійного віку (опитування)

36,8% громадян України готові брати участь у мітингах проти підняття пенсійного віку.

Про це свідчать результати останнього соціологічного дослідження, проведеного у лютому «Українським демократичним колом», повідомив заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО під час брифінгу у Черкасах.

Загалом, за словами віце-спікера, опитування показало, що підняття пенсійного віку не підтримують 88% українців.

«Пенсійна реформа не повинна зводитися до підняття пенсійного віку. Реформу треба робити, але без цього», - переконаний М.ТОМЕНКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

На думку заступника голови ВР, треба детально аргументувати для населення необхідність проведення змін в частині пенсійного законодавства. Зокрема, переглянути процедуру виходу на пенсію військовослужбовців, міліціонерів, інших правоохоронців, запровадити єдиний принцип та коефіцієнт нарахування пенсій для усіх категорій громадян України, зменшити розрив між мінімальними і максимальними пенсіями, обмежити спеціальні пенсії тощо.