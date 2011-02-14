У Єгипті розпущено парламент і скасовано Конституцію

Вища рада збройних сил Єгипту скасувала дію Конституції в країні і розпустила обидві палати парламенту - Народне зібрання і Консультативну раду.

Відповідну заяву, як повідомляє AFP, зроблено в ефірі державного телебачення.

Тимчасове військове керівництво також встановило термін в шість місяців для підготовки до виборів. Протягом цього часу в країні діятиме перехідний уряд.

"Відміняється дія положень конституції. Вища рада збройних сил Єгипту тимчасово бере на себе управління країною на період в шість місяців або до виборів Народного зібрання і Консультативної ради", - наголошується в документі.

Як повідомляв УНІАН, президент Хосні МУБАРАК, який правив Єгиптом 30 років, минулої п`ятниці подав у відставку з посади глави держави після 18 днів народних хвилювань.

Його відходу передувала деградація економічної і соціальної ситуації, обвал в системі внутрішньої безпеки країни.

Президент передав владу Вищій раді озброєних сил Єгипту, який очолює міністр оборони Хусейну ТАНТАВІ.