У Бахрейні сталися зіткнення протестуючих із поліцією

09:30, 14 лютого 2011
Соцполітика
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У Бахрейні під час зіткнення між поліцією і групою протестуючих в шиїтському селі Карзакан отримав вогнепальне поранення двадцятиоднорічний місцевий житель. Ще кілька осіб отримали легкі тілесні пошкодження, повідомляє Радіо “Свобода”.

Зіткнення сталися напередодні акцій, що очікуються сьогодні в Бахрейні, - "Дня гніву" з вимогою проведення реформ і надання більших свобод.

Очікується, що ці акції будуть подібні до демонстрацій, які останніми тижнями уразили низку країн Близького Сходу.

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