У Бахрейні сталися зіткнення протестуючих із поліцією

У Бахрейні під час зіткнення між поліцією і групою протестуючих в шиїтському селі Карзакан отримав вогнепальне поранення двадцятиоднорічний місцевий житель. Ще кілька осіб отримали легкі тілесні пошкодження, повідомляє Радіо “Свобода”.

Зіткнення сталися напередодні акцій, що очікуються сьогодні в Бахрейні, - "Дня гніву" з вимогою проведення реформ і надання більших свобод.

Очікується, що ці акції будуть подібні до демонстрацій, які останніми тижнями уразили низку країн Близького Сходу.