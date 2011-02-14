Світовий банк: реалізації пенсійної реформи має передувати збалансування бюджету ПФ

Реалізації пенсійної реформи в Україні має передувати збалансування бюджету Пенсійного фонду (ПФ).

Таку думку висловив директор Світового банку (СБ) в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР, зазначається у повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті українського уряду.

За його словами, запровадження другого рівня пенсійної системи, в межах якого працюючі платять внески на персональні накопичувальні рахунки і з них надалі одержують пенсію пропорційно зробленим внескам, створить стимули для більш чесної звітності про зарплати і поліпшить дисципліну сплати внесків. Це може стати реальністю, але лише за умови, що платники внесків будуть впевнені у тому, що їх накопиченням нічого не загрожує і вони інвестовані належним чином. Це, у свою чергу, вимагає створення належних інституційних передумов і функціонуючих ринків капіталу.

Водночас, відзначив М.РАЙЗЕР, досвід запровадження багаторівневих пенсійних систем у світі свідчить про існування значних ризиків, пов`язаних з передчасним запровадженням обов`язкових накопичувальних пенсійних схем. «Втім, якою б не була перспектива наступного етапу пенсійної реформи, без перших кроків, спрямованих на збалансування бюджету Пенсійного фонду, жодна реформа не може бути успішною», - сказав він.

СБ відзначає, що сьогодні не існує альтернативи заходам, які пропонує уряд у сфері пенсійного забезпечення. Вони закладають фундамент для пенсійної системи, що дозволить виплачувати пенсії не лише нинішнім, а й майбутнім пенсіонерам.