У Донецьку дружини шахтарів заблокували вхід в ОДА, вимагаючи підвищити соцстандарти

Сьогодні в Донецьку більш як 50 дружин шахтарів з м. Шахтарськ провели пікет біля облдержадміністрації, а потім заблокували вхід до будівлі, вимагаючи від властей підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, протестувальниці тримали в руках транспаранти «Ні подорожчанню без підвищення соцстандартів!», «Вимагаємо віддати побутове вугілля за 2010 рік!», «Вимагаємо підвищення тарифних ставок для наших чоловіків!», «Вимагаємо знищити копанки, вони роз`їдають наш Донбас!», «Вимагаємо роботи для молоді!» тощо.

Як заявила організатор акції голова громадської організації «Дружини шахтарів» Галина ЛЕБЕДЄВА, жінки приїхали до Донецька, щоб вимагати від влади підвищення «вже з лютого тарифних ставок для наших чоловіків-шахтарів і для всієї України».

«Тому що комунальні тарифи зросли у кілька разів, все дорожчає, їжа стає розкішшю. Перш ніж щось підвищувати, потрібно людям підвищити зарплати, пенсії», - сказала Г.ЛЕБЕДЄВА.

Вона відзначила, що місцева влада не хоче і чути про їх вимоги. «Нас взагалі не пускали до Донецька, не хотіли, щоб ми їхали. Перепони ставили всі - від міліції до міського голови, аби тільки ми не їхали», - додала вона.

Г.ЛЕБЕДЄВА висловила упевненість, що до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не доходить інформація про жалюгідний стан шахтарських сімей.

«Ми Президенту віримо, однак він не знає, що у нас у Шахтарську відбувається. Якби він знав, на що перетворили наш Донбас, він, напевно, з влади шкуру б зняв», - відзначила вона.

При цьому вона поскаржилася, що її запити на ім`я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ, голови СБУ Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО не впливають на ситуацію.

«Шахтарська профспілка у нас кишенькова, тому що її голова ТУРМАНОВ (голова Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор ТУРМАНОВ - УНІАН) сидить на двох стільцях – у профспілці і Партії регіонів. Йому наші проблеми невигідні», - продовжила Г.ЛЕБЕДЄВА.

Вона також висловила обурення тим, що на чолі вугільної промисловості України поставлено «колишніх клерків, які не знають ситуації на шахтах».

Г.ЛЕБЕДЄВА також обурено розповіла, що у Шахтарському районі триває безкарна розробка нелегальних вугільних копанок, які розростаються до масштабів кар`єрів.

«Нам побутового вугілля не дають, а міський голова пропонує купувати вугілля за 600 грн. за тонну з копанок. Всі, хто має копанки, – це бандити, які стали депутатами. Копають не боячись, за потурання міліції, прокуратури…», - констатувала Г.ЛЕБЕДЄВА.

Вона також показала список з 8 вимог до голови облдержадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА, у числі яких - підвищити тарифні ставки вугільникам, переглянути неправильно нараховані пенсії шахтарям, зупинити зростання вартості комунальних послуг без підвищення зарплат і пенсій тощо.

Після завершення пікету, не дочекавшись нікого з урядовців, жінки заблокували вхід до облдержадміністрації. Тільки після цього до них вийшов начальник Головного управління промисловості і розвитку інфраструктури облдержадміністрації Володимир ІШКОВ. Він прийняв письмові вимоги від жінок і пообіцяв передати їх губернатору області Анатолію БЛИЗНЮКУ, який перебуває у відрядженні в Києві.