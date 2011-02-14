Уряд може відкликати законопроект про пенсійну реформу

Уряд України може відкликати законопроект про пенсійну реформу, якщо під час парламентських слухань 16 лютого пролунають вагомі аргументи для доопрацювання документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні на брифінгу.

«Дуже цікаво на парламентських слуханнях послухати - чи то це буде оскаженіла критика заради критики, заради піару, в чому у нас, на жаль, опозиція досягає успіху завжди, або це справді будуть якісь серйозні альтернативні корективи, до яких ми готові дослухатися. Якщо такі конструктивні пропозиції прозвучать під час парламентських слухань, то ми готові відкликати цей законопроект, доопрацювати і представити вже в іншому вигляді. А якщо не прозвучать, а в цілому концепція законопроекту залишиться без змін, то який сенс відкликати», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що в разі, якщо вагомих аргументів за перегляд концепції пенсійної реформи не прозвучить, то законопроект доопрацьовуватиметься у Верховній Раді.

При цьому прем`єр наголосив, що «немає сенсу» зволікати з прийняттям законопроекту про пенсійну реформу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Кабінет Міністрів подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО висловив сподівання, що Верховна Рада прийме закон про пенсійну реформу в березні 2011 року.

Разом з тим, він не виключив, що до цього терміну проект закону може бути відкликаний з парламенту для внесення змін.

У свою чергу Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики і праці запропонував парламенту відхилити проект закону України "Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", поданий Кабінетом Міністрів України. Відповідне рішення комітет прийняв на своєму засіданні 2 лютого.

Народні депутати – члени комітету прийняли рішення звернутися у Верховну Раду України з пропозицією відхилити проект закону України «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням взяти під особистий контроль виконання плану дій уряду з проведення економічних реформ на 2010-2014 рр. "Благополучне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" в частині проведення заходів, пов`язаних з пенсійною реформою, а також внести пропозиції з кадрових змін у Міністерстві соціальної політики, зокрема, розглянути питання про відповідність посаді першого заступника міністра соціальної політики Василя НАДРАГИ.

Члени комітету мотивували своє рішення тим, що уряд не врахував спільних напрацювань трьох Сторін соціального діалогу і наукових установ. У комітеті констатують, що комплекс запропонованих у законопроекті заходів не розв’язує проблеми фінансової стабілізації солідарної системи пенсійного страхування.

За ініціативою НФПУ в 18 регіонах України відбулося громадське обговорення пенсійної реформи, запропонованої урядом. За результатами слухань учасники прийняли резолюцію, в якій висунули до уряду і Верховної Ради декілька вимог. Зокрема, вилучити із закону всі статті, пов`язані з підвищенням пенсійного віку, а також негайно взятися за розробку і реалізацію державних програм щодо підвищення тривалості життя людини, збільшення зарплати і впровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення.

4 лютого в Києві відбулося перше засідання робочої групи з підготовки альтернативної пенсійної реформи.