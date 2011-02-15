В Україні на 10 робочих місць претендували 89 осіб

В Україні в січні 2011 року на 10 робочих місць претендували 89 осіб (на 1 січня – 88 осіб).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, на 1 лютого 2011 року становила 610,3 тис. осіб.

На 1 лютого потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 68,5 тис. осіб (на 1 січня 2011 року – 63,9 тис. осіб).

Між тим, ютого. за оцінками роботодавців, на сьогодні в тіні працюють близько 5-7 млн. українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президенті України заявив виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України (КРУ) Олексій МІРОШНИЧЕНКО.

«Вони (зайняте «в тіні» населення – УНІАН) не платять внески (до Пенсійного фонду – УНІАН)», - зазначив він. Таким чином, збільшується навантаження на легальний бізнес.

На його думку, перед запровадженням пенсійної реформи, з проектом якої виступає уряд, необхідно розглянути і прийняти Трудовий кодекс, який повинен врегулювати питання тіньових заробітних плат – вивести їх з тіні. «Трудовий кодекс має підготувати країну до пенсійної реформи», - сказав О.МІРОШНИЧЕНКО.

Крім того, він вважає, що пенсійна реформа закладе конфлікт поколінь в Україні, коли необхідно буде виділяти квоти на робочі місця для молоді. Це питання також необхідно вирішувати перед запровадженням реформи.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року Кабінет міністрів подав на розгляд Верховної Ради України проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».