Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 7,5%

В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних у січні 2011 року збільшилася на 7,5%, або на 40,7 тис. осіб, - до 585,6 тис.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, в січні 2011 року кількість безробітних збільшилася на 11,2%, або на 68,9 тис. осіб, порівняно з січнем 2010 року.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття загалом по Україні на 1 лютого 2011 року становив 2,1% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,1 п.п. більше, ніж на 1 січня.

Кількість безробітних, які на 1 лютого ц.р. отримували допомогу з безробіття, становила 447,9 тис. осіб, що на 8,9%, або на 36,6 тис. осіб, більше, порівняно з даними на 1 січня.

Середня сума допомоги з безробіття на 1 лютого становила 814,02 грн.