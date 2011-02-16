Співвідношення пенсіонерів та працездатного населення в Украіні складає 68% - Тігіпко

В Україні співвідношення пенсіонерів і працездатного населення складає 68%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час парламентських слухань з питань реформування пенсійної системи повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

"Потрібно швидко міняти співвідношення кількості платників до Пенсійного фонду і пенсіонерів" - сказав він.

За його словами, у Росії цей показник складає 52,6%, в Польщі - 41,6%, в Естонії - 58,2%, в Австрії - 39,5%, у Франції - 35,9%.0

Протее, потрібно враховувати, що у поняття "Працездатне населення" входять самозайняті особи, працівники, які не мають постійної роботи, безробітні, сільське населення, "яке працює і не платить внески до пенсійної системи", - зазначив С. ТІГІПКО.

"Тому якщо ми візьмемо постійних платників податків і їх співвідношення до пенсіонерів, тут ми маємо надзвичайно загрозливий показник, він складає 95%. Тобто у нас вже практично одна працююча людина утримує одного пенсіонера. Якщо ми дивимося на інші країни, то це три, мінімум дві особи утримують одного пенсіонера", - сказав віце-прем'єр-міністр.

За його словами, на кінець 2010 року 65% українських пенсіонерів отримували пенсії в розмірі нижче 1000 грн.

С. ТІГІПКО також нагадав, що прибутки бюджету Пенсійного фонду на 2011 рік передбачені у розмірі 187,3 млрд. грн., витрати - 201,4 млрд. грн., дефіцит, якщо будуть прийняті усі зміни, запропоновані проектом пенсійної реформи, складе близько 18 млрд. грн.

Крім того, він вважає, що сьогодні необхідно посилити адміністративну відповідальність за нелегальні робочі місця, перерозподілити пенсійні відрахування між працедавцем і працівником, переклавши на останнього частину відрахувань із зарплати, врегулювати трудове законодавство і ввести другий рівень пенсійної системи.