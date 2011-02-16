Королевська запропонувала сім принципів пенсійної реформи

Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА запропонувала 7 принципів, на яких повинна базуватися пенсійна реформа.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу у Верховній Раді голова парламентського комітету зазначила, що уся пенсійна реформа проводяться заради економії у 5 млрд. грн. При цьому руйнівна економічна політика уряду призвела до того, що тільки за два за останніх місяці в країні з'явилося 150 тис. нових безробітних. "Тільки з цієї причини надходження до Пенсійного фонду скоротилися на 1 млрд. грн. У той же час, створення 500 тис. робочих місць дасть можливість збільшити відрахування до Пенсійного Фонду на суму близько 4 млрд. грн. на рік", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За словами депутата, "замість того, щоб шокувати людей пенсійною реформою, уряду слід було б зайнятися економікою: стимулюванням підприємництва, створенням умов для конкуренції і вільного ринку. Саме такі заходи приведуть до створення робочих місць відповідно, виростуть і відрахування до Пенсійного фонду".

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, пенсійна реформа в інтересах людей повинна базуватися на 7 принципах. "Це - справедливий податок на зарплату, модернізація економіки і створення робочих місць, справедлива пенсія: скільки заробив - стільки і нараховано пенсії, ефективне використання бюджетних коштів на реформи, а не на проїдання, нові стандарти соціального забезпечення, європейську якість життя. І останній принцип - "чинник бабусі", - сказала Н.КОРОЛЕВСКА.

Вона зазначила, що об'єм соціальних відрахувань в Україні - один з найвищих у світі. Українець платить до соціальних фондів 43% зарплати, тоді як житель США - 27%, ЄС - в середньому 19%. "Не дивно, що в Україні близько 120 млрд. грн. зарплат на рік видаються в конвертах. Виведення зарплати з тіні дозволить збільшити надходження до пенсійного фонду на 42 млрд. грн., що майже у 2 рази перевищує нинішній дефіцит Пенсійного фонду", - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова Комітету Верховної Ради наполягає, що люди, які отримували середню зарплату, повинні отримувати і середню пенсію: "Сьогодні ж ми маємо зрівнялівку - 55% пенсіонерів отримують пенсії, близькі до мінімальної. Україні потрібна система персональних накопичувальних рахунків, яка гарантуватиме гідну старість, щоб кожен знав - чим більше він заробляє, тим більшу він отримуватиме пенсію".

На її думку, дефіцит Пенсійного фонду повинен покриватися не за рахунок незаможних, а за рахунок бюджетної економії. "Навіщо підвищувати пенсійний вік для жінок, щоб заощадити 500 млн. грн., і при цьому на 400 млн. збільшувати витрати на утримання держорганів? - поставила питання Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Необхідно не на словах, а на ділі скоротити витрати на утримання чиновників і депутатів, а також ліквідовувати схеми розкрадання держбюджету".

Найважливішою складовою частиною пенсійної реформи Н.КОРОЛЕВСЬКА вважає впровадження якісно нових стандартів соціального забезпечення, перегляд споживчого кошику, щоб таким чином досягнути реального поліпшення якості життя і збільшення його тривалості. "За тривалістю життя Україна займає 113 місце у світі. Тому на підвищення пенсійного віку можна йти тільки після реформи охорони здоров'я. Вже сьогодні людям старшим 50 років знайти роботу фактично неможливо. Це означає, що країні потрібна система перекваліфікації і постійного утворення кадрів, яка дасть можливість людям бути конкурентним на ринку праці аж до досягнення пенсійного віку", - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Коментуючи "чинник бабусі" народний депутат сказала, що молодим сім'ям в Україні проблематично знайти місце у дитячому саду для своєї дитини. І далеко не кожен сьогодні може скористатися послугами платної няні. "Тому, поки батьки на роботі, вихованням дітей займаються бабусі. Підвищивши пенсійний вік, уряд змусить бабусь шукати роботу. Перш ніж проводити таку реформу, необхідно відновити в країні систему дошкільних установ, доступних для усіх жителів України", - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.