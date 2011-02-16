Профспілки можуть вимагати припинення співпраці з МВФ

Профспілки зажадають припинення співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у разі, якщо він наполягатиме на збільшенні пенсійного віку для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови Федерації профспілок України (ФПУ) Сергій УКРАЇНЕЦЬ сьогодні під час парламентських слухань з питань реформування пенсійної системи.

"Якщо МВФ і далі розвиватиме таку активність (у питанні підвищення пенсійного віку для жінок - УНІАН), профспілки будуть вимушені розгорнути публічну кампанію за припинення співпраці з такою організацією", - сказав він.

Можливість стабілізації ситуації щодо пенсійного забезпечення представник профспілок бачить в підвищенні заробітних плат.

За його словами, є три ресурси для стабілізації пенсійної системи. Перший - виведення з тіні 120 млрд. грн. заробітних плат, що забезпечить додаткові надходження до бюджету Пенсійного фонду на рівні 40 млрд. грн. Другий - забезпечення зайнятості 5-7 млн. осіб які не мають нормально оплачуваної роботи. "Кожен мільйон зайнятих додасть в ПФ ще 10 млрд. грн."., - сказав С. УКРАЇНЕЦЬ.

І третій ресурс, за його словами, полягає в тому, щоб спонукати бізнес повністю розраховуватися з найнятими робітниками.

С.УКРАЇНЕЦЬ також підкреслив, що причиною підвищення пенсійного віку в інших країнах є нестача працівників.

Довідка УНІАН. Україна узяла зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років.

Як зазначено у Меморандумі між українською владою і МВФ, з метою вирішення структурних проблем в існуючій пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду керівництво держави узяло на себе зобов'язання розробити закон, прийняття якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років - на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.