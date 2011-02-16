Уряд пропонує перекласти невластиві функції Пенсійного фонду на держбюджет
Уряд України пропонує перекласти невластиві для бюджету Пенсійного фонду (ПФ) функції на державний бюджет, зокрема це стосується доплат до пенсій тим громадянам, у яких їх розмір нижчий за мінімальний.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сьогодні під час парламентських слухань з питань реформування пенсійної системи.
«За рахунок цього ми збалансуємо бюджет (ПФ – УНІАН) і зможемо спокійно у 2013 році ввести другий рівень пенсійної системи», – пояснив він.
Окрім того, за словами С.ТІГІПКА, роботу над Трудовим кодексом, законопроектами з легалізації заробітної платні і пенсійної реформи необхідно проводити одночасно. «…побажання – спочатку робити Трудовий кодекс, після цього – легалізацію і після цього – пенсійну реформу. Я вважаю, що все треба робити одночасно. І ми зараз відпрацьовуємо Трудовий кодекс і внесемо відповідні зміни…», – відзначив він.
С.ТІГІПКО вважає необ`єктивними розмовами про те, що пенсійна реформа проводитиметься за рахунок пенсіонерів. Нагадаємо, про це раніше заявляли представники профспілок.
Віце-прем`єр відзначив, що якби пенсійна реформа, запропонована урядом, діяла з 1 січня 2011 року, то економічний ефект від неї становив би 3 млрд. грн., і цей ефект накопичується щорічно. «Якщо цього року ми матимемо приблизно 1,2% ВВП, то за 10 років ми одержимо 1,8% ВВП. За нашими оцінками, це становитиме 15% всього бюджету Пенсійного фонду», – сказав він.
Щодо третього рівня пенсійної системи, то, за словами С.ТІГІПКА, криза засвідчила, що ця система не вимагає значних змін. Він відзначив, що в Україні діють 102 приватних пенсійних фонди, які нараховують 482 тис. вкладників, і на сьогодні вони зібрали 887 млн. грн.