Влада повинна навчитися економити на собі, щоб з’явилися гроші на пенсії - В’язівський

Влада повинна в першу чергу навчитися економити на собі для того, щоб з’явилися гроші на пенсії.

Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради із питань соціальної політики та праці, член політради «Нашої України» Володимир В’ЯЗІВСЬКИЙ, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Наша Україна».

«Хлопці, що ви розказуєте, що нема коштів? Красти менше треба!», – сказав він під час парламентських слухань на тему: «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення».

За словами В.В’ЯЗІВСЬКОГО, при проведенні пенсійної реформи влада має максимально враховувати інтереси громадян і не забувати про соціальну справедливість,

Депутат наголосив на тому, що «Наша Україна» виступає проти намірів уряду Миколи АЗАРОВА провести пенсійне реформування точковим латанням бюджету Пенсійного фонду, прикриваючись вимогами МВФ. «Якщо представники Світового банку хочуть повернути кошти, вкладені в Україну, то не треба підштовхувати владу до рішень, які можуть привести до революції», - зауважив він.

«Урядовий законопроект щодо реформування пенсійної системи примусив заговорити кожного українця. Але у підсумку ні працівники, ні роботодавці, ні сама влада не потребують такого закону. Це було озвучено на засіданні парламентського комітету соціальної політики і праці, яке відбувалося нещодавно. Саме тоді було прийнято рішення відхилити цей закон», - відзначив В.В’ЯЗІВСЬКИЙ.

За його словами, цей закон нічого не покращить в майбутньому, бо згідно із ним влада хоче спихнути весь тягар відповідальності за подолання дефіциту Пенсійного фонду на найменш захищені верстви населення. В той же час успішне реформування пенсійної системи вимагає створення відповідних економічних передумов.

При цьому депутат звернув увагу на проблеми офшорних зон, через які з країни вимиваються мільярдні кошти, а також на відсутність в Україні декларації про витрати високопосадовців.

«Чиновникам вищого штибу потрібно відмовитися від захмарних пенсій, а не просити підтримки у народу для прийняття цього та подібних антисоціальних законів», - заявив «нашоукраїнець».