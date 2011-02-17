Зекономлені адмінреформою кошти мають бути скеровані на соцзахист - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що кошти, які вивільняться у результаті адміністративної реформи, мають бути скеровані, у тому числі, на вирішення питань соціального захисту населення.

Як повідомили УНІАН в прес-службі глави держави, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в Одесі під час розширеного засідання регіонального комітету з економічних реформ.

"Дуже важливо, щоб ми сьогодні оптимізували державні витрати... Ми повинні удосконалити систему державного управління, і ті ресурси, які є в державі, сьогодні мають бути спрямовані на соціальний захист", - сказав Президент, зазначивши, що йде мова, зокрема, про виплату пенсій, соціальної допомоги для малозабезпечених верств населення.

"Ми повинні знайти, вивільнити ці ресурси.... Ми з вами повинні затягнути пояси і піти шляхом оптимізації витрачання державних ресурсів з метою вдосконалення системи державного управління, підвищення рівня її ефективності. Тому що коли багато начальників сидить на одному питанні - не знаєш, з кого питати", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Говорячи про адмінреформу, глава держави також висловився за доцільність скорочення апарату районних адміністрацій у ряді регіонів. "Є регіони, де немає сенсу мати таку велику кількість райдержадміністрацій. Їх треба скорочувати, як мінімум, на третину", - вважає Президент.

У цьому контексті глава держави нагадав, що до кінця лютого Секретаріат Кабінету міністрів має бути скорочений з 1 тисячі 200 до близько 650 осіб. "Сьогодні ми працюємо в усіх цих напрямах. Ми знаємо, що треба робити", - сказав Президент.

Безумовно, сказав глава держави, проведення адмінреформи створить нові взаємини між центральною і регіональною владою. Адмінреформа повинна сприяти передачі влади на місця. "Реформа місцевого самоврядування має багато складових, у тому числі - адміністративну реформу", - зазначив Президент.

Звертаючись до присутніх, В. ЯНУКОВИЧ підкреслив, що чекає від влади Одеської області розробки пропозицій з питання оптимізації системи державного управління. "Я чекаю від вас цієї ініціативи" - сказав глава держави.

Президент додав, що йдеться також про пропозиції кожного регіону щодо реалізації інших актуальних реформ в Україні. Зокрема, податкової, пенсійної, земельної, реформі системи охорони здоров'я і ЖКГ. "Я хочу, щоб ми рішуче йшли цим шляхом з оптимальною швидкістю. З іншого боку, якщо ми бачимо, що потрібне "хірургічне втручання", ми повинні це робити", - резюмував В. ЯНУКОВИЧ.