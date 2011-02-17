ВР відмінила закон про збереження оздоровчих установ

Верховна Рада України відмінила раніше ухвалений Закон "Про збереження оздоровчих установ, що є в державній і комунальній власності".

Як передає кореспондент УНІАН, прийнятий 21 грудня 2010 року закон Президент ветував. Глава держави вказав, що законом передбачається заборонити органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування приймати рішення про перепрофілювання (зміну основного виду економічної діяльності), відчуження, ліквідації передачі в якості застави (іпотеку) оздоровчих установ, що є в державній і комунальній власності, а також приймати рішення про їх злиття, приєднання, ділення, перетворення, виділення, передачу в оренду і внесенні застави як внеску в спільну діяльність для діяльності, не пов'язаної з оздоровленням і відпочинком населення.

При цьому така заборона стосуватиметься установ охорони здоров'я, що є в державній і комунальній власності, основним видом діяльності яких є здійснення комплексу заходів соціального, медичного, профілактичного, лікувального, гігієнічного, спортивного, реабілітаційного і виховного характеру, спрямованих на поліпшення і зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я населення.

Президент зазначив, що такий підхід до забезпечення збереження оздоровчих установ, що є в державній і комунальній власності, суперечить Конституції України і не гарантує досягнення проголошеної мети - забезпечення належних умов для оздоровлення і відпочинку населення.

Глава держави запропонував відхилити цей закон, протее, за цю пропозицію проголосували 220 з 411 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Верховна Рада також не підтримала пропозицію про подолання вето. За проголосували 16 з 411 депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Таким чином, закон вважається автоматично відхиленим.