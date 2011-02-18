У Вінницькій області на одне вільне робоче місце претендує 40 безробітних

У Вінницькій області станом на 1 лютого 2011 на одне вільне робоче місце претендує 40 безробітних, у відповідному періоді 2010 року таких претендентів було 35.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у відділі статистики, моніторингу й прогнозування Вінницького обласного центру зайнятості.

Згідно з повідомленням, у січні 2011 року в обласній службі зайнятості зареєстровано 6,6 тис. незайнятих громадян, а загалом перебувало на обліку 36,8 тис. чоловік. З них мали статус безробітного 34,9 тис., одержували допомогу з безробіття 30,5 тис. осіб. У загальній чисельності безробітних, які перебувають на обліку, 38% становлять жителі міста, 62% - жителі сільської місцевості.

У січні 2011 року від 1,1 тис. роботодавців у центри зайнятості надійшли відомості про наявність 2,4 тис. вакансій, серед яких найбільш затребуваними були продавці продовольчих і непродовольчих товарів, водії, трактористи, кравчині, електрогазозварювальники, слюсарі-ремонтники, кухарі, охоронці, вантажники. Мали попит на ринку праці також фахівці з високим рівнем кваліфікації, зокрема, бухгалтери, лікарі ветслужби, інженери-програмісти й менеджери.

Станом на 1 лютого 2011 року на 34,4 тис. осіб, які шукали роботу за допомогою центрів зайнятості, налічувалося 863 вакансії, в т.ч. для робітників - 450, службовців - 267, для осіб, які не мають спеціальної підготовки, - 146.

У січні центрами зайнятості задоволено потребу в робочій силі 57% роботодавців з числа тих, хто звернувся з цього питання (за цей період 2010 р. – 83%), укомплектовано 46% (минулого року – 42%) представлених у центрах зайнятості вакансій.

За сприяння обласної служби зайнятості працевлаштовано 1215 осіб; проходили професійне навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації 1077 осіб; брали участь в оплачуваних громадських роботах 555 осіб; охоплено профорієнтаційною роботою 26,7 тис. осіб.

Рівень працевлаштування порівняно із січнем 2010 року, підвищився в 1,4 разу, рівень охоплення безробітних професійним навчанням – в 1,2 разу, оплачуваними громадськими роботами – в 1,8 разу.

Кожні 9 з 10 безробітних, які перебувають на обліку, одержували допомогу з безробіття. Середній розмір її збільшився порівняно з відповідним періодом 2010 року, з 639 до 859 грн. або на 34%.