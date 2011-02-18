ФПУ обіцяє масові акції протесту, якщо уряд не відкличе з ВР законопроект щодо ПР

Федерація профспілок України обіцяє розпочати масові акції протесту в усіх регіонах України, якщо уряд не відкличе з парламенту законопроект № 7455 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Про це йдеться у зверненні ФПУ до Кабінету міністрів України щодо урядового проекту пенсійної реформи, текст якого передано УНІАН.

Зокрема, ФПУ зазначає, що пропонована урядом пенсійна реформа викликала «бурхливу негативну реакцію у суспільстві, масові колективні звернення, заяви, листи, телеграми».

Федерація зазначає, що Міністерство соціальної політики не змогло організувати належне громадське обговорення проекту пенсійної реформи, обмежившись інструктивними зустрічами переважно зі службовцями державних та комунальних установ.

Натомість ФПУ провела громадське обговорення в регіонах України за участю профспілкових, ветеранських, жіночих та інших організацій, представників трудових колективів. Учасники слухань дали різко негативну оцінку проекту, особливо пропозиціям щодо підвищення пенсійного віку жінкам, збільшення на 10 років нормативного стажу для призначення пенсій, йдеться у зверненні.

ФПУ зазначає, що Всеукраїнські збори представників профспілкових організацій 31 січня висловили категоричне заперечення проти проекту як такого, що спрямований на зниження соціальних гарантій, обмеження законних прав мільйонів пенсіонерів, передусім – з найнижчими пенсіями.

Профспілки зажадали від уряду відкликати законопроект з парламенту і доопрацювати разом із соціальними партнерами. Свою готовність до співпраці висловили і роботодавці під час обговорення проекту реформи Національною тристоронньою соціально-економічною радою.

Як йдеться у зверненні, «майже у всіх регіонах учасники вимагали негайних масових протестних акцій у м. Києві та областях. Федерація профспілок України, сподіваючись на врахування урядом гостроти проблеми та суспільної думки, утрималась від прийняття такого рішення до парламентських слухань з цього питання».

Парламентські слухання «Стан проведення пенсійної реформи та шляхи її вдосконалення» пройшли 16 лютого цього року. Практично всі учасники слухання від профспілок, громадських організацій, політичних партій, за винятком представників уряду та міжнародних фінансових організацій, підтримали позицію ФПУ, висловилися за неприйнятність у такому вигляді та відкликання з парламенту законопроекту № 7455 «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» і його доопрацювання.

«Зважаючи на повне несприйняття урядового проекту реформи суспільством, Федерація профспілок України закликає КМУ з розумінням оцінити результати обговорення проекту та загострення протестних настроїв у суспільстві, відкликати проект Закону України №7455 з Верховної Ради України та організувати підготовку збалансованої пенсійної реформи разом з професійними спілками та роботодавцями.

«У разі ігнорування урядом думки переважної більшості українського суспільства Федерація профспілок України буде змушена розпочати масові акції протесту в усіх регіонах України на захист пенсійних прав громадян України», - зазначає Президія Федерації профспілок України.