Кабмін змінив розмір та механізм соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям

Кабінет міністрів України змінив розміри і механізм призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.

Це передбачено урядовою постановою від 16 лютого 2011 року №114, текст якого розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Цим документом вносять зміни в порядок призначення і виплати соцдопомоги малозабезпеченим сім`ям, затверджений постановою Кабміну від 24 лютого 2003 року №250.

Зокрема, збільшується розмір соцдопомоги (у тому числі максимальної) на кожну дитину від 3 до 13 років у 2011 році на 60 грн., у 2012-му - на 120 грн., у 2013-му - на 180 грн., у 2014-му - на 250 грн., а на кожну дитину від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 грн., у 2012-му - на 230 грн., у 2013-му - на 360 грн., у 2014-му - на 500 грн.

Згідно з порядком призначення і виплати соцдопомоги малозабезпеченим сім`ям, розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім`ї і її середньомісячним доходом, але не може перевищувати 75% прожиткового мінімуму сім`ї. Для кожної дитини, яка є членом малозабезпеченої сім`ї, рівень забезпечення прожитковим мінімумом збільшується на 10%, а для кожної дитини, яка утримується матір`ю (батьком, усиновлювачем), яка не перебуваєу шлюбі, і для кожної дитини, у якої один або обидвоє батьків є інвалідами першої або другої групи, - на 20%.

Довідка УНІАН. Згідно із законом про Державний бюджет на 2011 рік, з 1 січня 2011 року прожитковий мінімум на одну людину встановлений на рівні 894 грн., з 1 квітня - 911 грн. з 1 жовтня - 934 грн., з 1 грудня - 953 грн.. Для тих, хто є в основних соціально-демографічних групах населення, встановлені такі рівні прожиткового мінімуму: для дітей до 6 років з 1 січня - 816 грн., з 1 квітня - 832 грн., з 1 жовтня - 853 грн., з 1 грудня - 870 грн.; для дітей від 6 до 18 років з 1 січня - 977 грн. з 1 квітня - 997 грн., з 1 жовтня - 1022 грн., з 1 грудня - 1042 грн.; для працездатних осіб з 1 січня - 941 грн., з 1 квітня - 960 грн., з 1 жовтня - 985 грн., з 1 грудня - 1004 грн.; для осіб, що втратили працездатність, з 1 січня - 750 грн., з 1 квітня - 764 грн., з 1 жовтня - 784 грн. з 1 грудня - 800 грн..