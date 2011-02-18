СКМ – переможець конкурсу корпоративного волонтерства

Фонд Східна Європа і мережа Глобального договору ООН в Україні оголосили результати національного етапу престижного конкурсу корпоративного волонтера, у якому беруть участь представники 22-х європейських країн. Проект Компанії СКМ FormulaS був визнаний переможцем в одній з чотирьох номінацій.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії СКМ.

Згідно з повідомленням, у рамках Європейського року волонтера Фонд Східна Європа при партнерстві з мережею Глобального договору ООН в Україні провели національний етап Європейського конкурсу волонтерських програм. Мета конкурсу - відзначити компанії, у яких розроблені і активно впроваджуються волонтерські програми, спрямовані на працевлаштування і успішний розвиток кар'єри.

У одній з чотирьох номінацій конкурсу перемогу отримала Компанія СКМ з освітнім проектом FormulaS, який реалізовується у рамках програми соціального інвестування "Сучасна освіта". Цей проект передбачає проведення топ-менеджерами Групи СКМ майстер-класів якісно нового рівня для українських студентів.

Переможці конкурсу в різних номінаціях були запрошені на III Міжнародну конференцію Українського форуму благодійників "Волонтер - шлях до добродійності для кожного". Учасники конференції обговорювали волонтерство як соціальний капітал суспільства, його соціальні і економічні складові, говорили про сучасні проблеми розвитку інфраструктури волонтера в Україні, дискутували про роль вищих навчальних закладів, бізнесу, релігійних організацій в розвитку волонтерського руху в Україні.

Довідка УНІАН. Компанія СКМ - професійний інвестор, який володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейлу і нерухомості.

У Групу СКМ входять компанії Метінвест Холдинг, ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, Сьогодні Мультимедіа, ТРК Україна, ЕСТА Холдинг, Український Рітейл та інші.

100% акцій ЗАТ "СКМ" належать Ринату Ахметову.