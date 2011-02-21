В Марокко почалися масові виступи з вимогою обмежити владу короля

У Марокко почалися масові виступи з вимогою політичних реформ, обмеження влади короля МОХАММЕДА VI і боротьби з корупцією.

Як передає агентство Reuters, в Рабаті, столиці країни, на вулиці вийшли щонайменше дві тисячі осіб. Деякі з демонстрантів розгорнули прапори Єгипту і Тунісу - держав, де в результаті народних демонстрацій були повалені правлячі режими. Учасники виступів викрикували гасла "Народ відкидає конституцію, написану для рабів" і "Народ вимагає падіння автократії".

AFP повідомляє, що аналогічні хвилювання почалися в найбільшому місті Марокко Касабланці, де на вулиці вийшла близько тисячі чоловік. Демонстрації плануються і в інших містах, зокрема в Марракеші - третьому за величиною місті Марокко і одному з туристичних центрів країни.

Масові виступи в Рабаті і Касабланці обійшлися без зіткнень з поліцією.

За своїм державним устроєм Марокко є конституційною монархією з виборним парламентом. Проте король володіє надзвичайно широкими повноваженнями: він відіграє ключову роль в призначенні прем`єр-міністра і членів уряду, має право розпускати парламент і вводити в країні надзвичайний стан.

Учасники масових виступів домагаються конституційної реформи і демократизації політичної системи в країні.