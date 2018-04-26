Пенсійна реформа: головне – «просунути»...

"Ми дійшли до межі, коли далі тягнути не можна. Альтернативи пенсійній реформі немає" - так за кожної слушної нагоди аргументує необхідність урядової "перебудови" пенсійної системи віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко. Про це він заявив і під час парламентських слухань, присвячених пенсійній реформі, які відбулися 16 лютого ц.р. Проте, успіх кампанії залежить від чіткої послідовності і зваженості ухвалення рішень, що повинно бути обгрунтовано економічними реаліями, і поспіх тут не помічник, як і загальні гасла "Легалізовуємо зарплати"!, "Обмежимо максимальні пенсії"! і так далі. Нам презентують другий рівень накопичувальної системи, яка нібито забезпечить безбідну старість, причому, за відсутності аналізу ситуації на ринку праці і врегулювання трудового законодавства, нам підвищують планку пенсійного віку, абсолютно забувши забезпечити правом не бути у поважному віці звільненим за два-три роки до виходу на заслужений відпочинок, нас запевняють, що головне - реалізувати, а потім завжди можна буде підправити, але практика свідчить - така "турбота" завжди обертається новими труднощами. І в нашому песимізмі теж винна влада, яка підводила неодноразово і найжорсткішим чином. Тому, може, їй варто не з наскоку, а грунтовно розібратися, чим же насправді є їх пенсійна ініціатива.

Реформаторська логіка: спочатку введемо, потім…

Реформаторські ідеї уряду щодо пенсійної системи, які усередині України викликають бурхливий протест, отримали повну підтримку з боку міжнародних інститутів. До прикладу, МВФ, який є "основоположником" усіх перетворень в Україні, це адже його умова - ранком реформи, увечері - транш. Та і хто ж "рятуватиме" від дефолту мільярдними сумами "на шару". Ось у кого треба вчитися "шикувати" боржників.

Вважає обов`язковою пенсійну реформу і Всесвітній банк. Пояснив позицію цього фінінституту на згаданих слуханнях у ВР директор ВБ в Україні, Білорусі і Молдові Мартін Райзер. Аргументи такі - частка витрат на пенсійне забезпечення в Україні найвища у світі - 18% ВВП за підсумками 2010 року. "Україна також має найвищий у Європі відсоток відрахувань до Пенсійного фонду (ПФ), який досягає 35% сукупної заробітної плати. Незважаючи на це, у 2010 році бюджетні трансферти у ПФ склали 7% ВВП", - зазначив він. І підкреслив, що у разі, якщо не будуть прийняті відповідні рішення, ситуація тільки погіршуватиметься.

Пенсійна система України в нинішньому стані є фінансово нежиттєздатною, вважає директор ВБ в Україні, Білорусі і Молдові. У той же час, на його думку, скорочення розміру пенсій не розв`яже проблему, як і підвищення відсотка пенсійних відрахувань.

За його словами, введення другого рівня пенсійної системи, у межах якого працівники платять внески на персональні накопичувальні рахунки і з них надалі отримують пенсію пропорційно до зроблених внесків, створить стимули для чеснішої звітності про зарплати і поліпшить дисципліну сплати внесків. Це може стати реальністю, але тільки за умов, що платники внесків будуть упевнені в тому, що їх накопиченням нічого не загрожує і вони інвестовані належним чином. Це у свою чергу вимагає створення належних інституційних передумов і функціонуючих ринків капіталу.

Водночас, зазначив М.Райзер, досвід впровадження багаторівневих пенсійних систем у світі свідчить про існування значних ризиків. "Утім, якою б не була перспектива наступного етапу пенсійної реформи, без перших кроків, спрямованих збалансування бюджету Пенсійного фонду, жодна реформа не може бути успішною", - сказав він.

Усе начебто правильно, коли б не одне «але». Підвищення фіскального тиску, з урахуванням прийняття нового Податкового кодексу, провокує відхід бізнесу в тінь. А це означає ріст обсягу зарплат в конвертах. Тому цілком логічно, коли б усі починання в пенсійній сфері відштовхувалися від законодавчого врегулювання трудових відносин і ринку праці в цілому.

За даними Конфедерації працедавців України (КПУ), на сьогодні від 5 до 7 млн. українців зайняті в "тіні", через що несе додаткове навантаження Пенсійний фонд - якщо розмір пенсії таких громадян нижчий мінімального, то ПФ покриває різницю. До речі, під час парламентських слухань С. Тігіпко зазначив, що уряд має намір перекласти такі нехарактерні для ПФ виплати на плечі ще платоспроможного бюджету. Проте, з урахуванням мільярдного дотування ПФ, це не є вирішальним чинником. Та і бюджет, який волочить жебрацьке існування, навряд чи зможе осилити таку статтю витрат. Виходить, замість того, щоб побороти тіньові схеми і таким чином знизити навантаження на фонд оплати праці, Кабмін пішов шляхом реформування наслідків, а не причин. При чому, на думку уряду, заходи, які він вживає, скоротять дефіцит бюджету ПФ вже цього року. А профспілки вважають, що закладені в реформі механізми не базуються на оцінках економічного ефекту від їх реалізації.

З іншого боку, вивести економіку з тіні, що сприятиме наповненню бюджету ПФ - тривалий і непростий процес, а посилення фіскального тиску, за що "великий уклін" новому Податковому кодексу, не дуже допоможе у цьому.

Виконавчий віце-президент Конфедерації працедавців України Олексій Мірошниченко вважає, що перед тим, як реалізовувати пенсійну реформу, необхідно врегулювати трудове законодавство, про що не перший рік говорять і профспілки. На сьогодні довжелезне обговорення проекту Трудового кодексу не привело сторони соціального діалогу до єдиної думки. Проте, С. Тігіпко визнає, що дійсно пора "братися" за трудове законодавство. Причому і в цьому питанні "грандіозні" плани - легалізацію зарплат, прийняття Трудового кодексу і пенсійну реформу треба проводити одночасно. Варто зазначити, що С. Тігіпко вже заявляв про те, що до кінця березня до парламенту будуть внесені проекти відповідних законів.

Перейшли у розряд ультиматумів…

Декілька слів про ціну пенсійного питання. Як каже заступник голови Федерації профспілок України Григорій Осовий, проект пенсійної реформи, який на сьогодні проходить громадське обговорення, спрямований на рішення проблем у сфері пенсійного забезпечення за рахунок самих пенсіонерів і працівників, крім того, він не вирішує наболілих питань, консервуючи існуючу на сьогодні несправедливість. Як приклад він навів той факт, що у проекті реформи запропоновано виплачувати працівникам бюджетної сфери при виході на пенсію допомогу у розмірі 10 прожиткових мінімумів. На думку Г. Осового, зарплата і стаж мають бути визначальними чинниками у трудовій діяльності, а не одноразові виплати.

Він також вважає, що мають бути ліквідовані усі пільги для чиновників. Тобто, мають бути анулювані 23 закони, які регулюють спеціальні пенсії для окремих категорій працівників, надбавки до пенсій повинні визначатися виключно за особливі заслуги перед державою. "Має бути одна формула - стаж, заробіток і плюс можна назвати стипендії за окремі заслуги, різні форми доплат"., - сказав Г. Осовий.

Не схоже, щоб профспілкову думку почули, оскільки С. Тігіпко вже заявляв, що зворотної дії закон не має, і з вже виплачуваними пенсіями зробити нічого не можливо, а щодо тих, хто йдуть на пенсію у майбутньому, робота зі скорочення пільг не є привабливою для фахівців.

Тут варто наголосити на ще одній ідеї уряду, яка уперше прозвучала на парламентських слуханнях - розглянути можливість обмеження максимальних пенсій для нинішніх пенсіонерів. Може це і правильно, але раніше С. Тігіпко акцентував - норми реформи не стосуватимуться тих, хто вже на пенсії. Цей приклад наводять не на користь "пільговиків", а як натяк - кажуть одне, а роблять…

Щодо говорять - представники влади заявляли, що якщо зараз не провести пенсійну реформу, то невідомо, чи будуть забезпечені пенсіями майбутні покоління. Так от, ультиматуми такого роду є ознакою непрофесійності і якщо у верхах є "фахівці", завдяки роботі яких країна буде доведена до такого стану, то "головнокомандувачам" час замислитися.

І ще щодо ультиматуму. Не можна забувати народну мудрість - "як гукнеш, так і відгукнеться". Федерація профспілок України обіцяє почати масові акції протесту в усіх регіонах України, якщо уряд не відкличе з парламенту законопроект про пенсійну реформу. Про це йдеться у зверненні ФПУ до Кабінету Міністрів.

Зокрема, ФПУ зазначає, що пропонована урядом пенсійна реформа викликала "бурхливу негативну реакцію в суспільстві, масові колективні звернення, заяви, листи, телеграми".

Федерація наголошує, що Міністерство соціальної політики не змогло організувати належне громадське обговорення проекту пенсійної реформи, обмежившись інструктивними зустрічами переважно із службовцями державних і комунальних установ.

Крім того, Всеукраїнські збори представників профспілкових організацій 31 січня ц.р. висловили категоричне заперечення проти проекту як такого, який спрямований на зниження соціальних гарантій, обмеження законних прав мільйонів пенсіонерів, передусім - з найнижчими пенсіями.

Практично усі учасники парламентських слухань від профспілок, громадських організацій, політичних партій, за винятком представників уряду і міжнародних фінансових організацій, підтримали позицію ФПУ, висловилися за неприйнятність у такому вигляді і відкликання з парламенту законопроекту і його доопрацювання.

"У разі ігнорування урядом думки переважної більшості українського суспільства Федерація профспілок України буде вимушена почати масові акції протесту в усіх регіонах України на захист пенсійних прав громадян України" - зазначає Президія Федерації профспілок України.

Чи переросте Податковий Майдан, який "перезимував" під снігом, у Майдан Пенсійний - побачимо вже навесні. Правда, хотілося б, щоб організатори пенсійного Майдану (у разі його появи) не повторили помилки Майдану Податкового. У тому числі, дозволивши навішати собі на вуха локшини про "прийняття з подальшими конструктивними змінами" і "ветування Президентом як панацею від різних нехороших діячів і їх підступів"...

Юлія Главацька (УНІАН)