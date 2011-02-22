Смертність в Україні продовжує знижуватися – Мін’юст

У 2010 році в Україні тривала позитивна тенденція до зниження кількості зареєстрованих смертей.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції, за словами міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА, якщо кількість зареєстрованих народжень упродовж останніх трьох років залишалася в межах трохи більше 500 тисяч на рік, то кількість зареєстрованих смертей поступово зменшується вже декілька років підряд.

Так, за словами міністра, упродовж 2010 року в Україні було зареєстровано 698 236 смертей, що майже на 2% менше, ніж у 2009 році. Для порівняння, упродовж 2009 року в країні було зареєстровано 706 738 смертей, у 2008 році – 754 461, у 2007 році – 762 877, у 2006 році – 758 118, у 2005 році – 781 965, у 2004 – 760 266 смертей.

Упродовж 2010 року зафіксований ще один позитивний показник - зменшення кількості смертей дітей у віці до року. Цей показник почав рости з 2005 року, і в 2007 році уперше перевищив 5000 смертей на рік. Упродовж 2010 року цей показник складав 4564 смерті.

Упродовж 2010 року в переважній більшості регіонів тривала також тенденція до скорочення розриву між кількістю новонароджених і померлих на користь народжених. У 2010 році в цілому по Україні співвідношення народжених до померлих складало 1 до 1,39.

Для порівняння у 2004-2005 роках співвідношення народжених до померлих складало 1 до 1,7, у 2006 році - 1 до 1,63, у 2007 році - 1 до 1,6, у 2008 - 1 до 1,4, у 2009 - 1 до 1,39.

У трьох регіонах, за підсумками 2010 року, народжуваність перевищила смертність. Зокрема у Волинській області кількість зареєстрованих народжень перевищила кількість зареєстрованих смертей майже на 4%, у Києві - майже на 12%, у Закарпатській області - на 19%.

При цьому Закарпатті залишається постійним багаторічним лідером в Україні щодо росту співвідношення новонароджених до померлих на користь народжених.