Янукович: до кінця року середній розмір пенсії має становити мінімум 1380 грн.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ називає одним з пріоритетних завдання реформування систем пенсійного страхування і соціальної підтримки і вважає, що до кінця цього року середній розмір пенсії повинен складати, щонайменше, 1380 гривен.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Президента, про це він сказав сьогодні під час виступу на засіданні Комітету з економічних реформ.

"Добре, що законопроект з пенсійної реформи проходить громадське обговорення... У такій справі не обходиться без політичних спекуляцій, тому треба йти до людей і пояснювати їм, переконувати. Іншого способу досягти успіху немає", - вважає Президент.

"Реалістичним я бачу завдання росту до кінця року середнього розміру пенсій щонайменше до 1380 гривен. Інакше немає сенсу вести розмови про збалансування Пенсійного фонду і перехід на нову систему. Нинішні пенсіонери не можуть чекати: як тільки економічні показники нам дозволяють, треба піднімати розмір пенсії", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

При цьому, за словами Президента, треба забезпечити реальну залежність рівня пенсії від заробітку і страхового стажу пенсіонера. "Хто більше працював, той повинен отримати більше", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Глава держави додав, що при реформуванні системи соціального захисту ключова вимога - це адресність допомоги. Її повинні отримати ті, хто найбільше цього потребує.