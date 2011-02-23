Львівська облрада поставила незадовільну оцінку Януковичу за перший рік правління

Депутати Львівської обласної ради поставили незадовільну оцінку Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ за перший рік правління.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві «Про оцінку першого року каденції Віктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента України», яку вчора ухвалили депутати на сесії облради з ініціативи голови фракції Народного Руху України Андрія КОРНАТА.

«Львівська обласна рада, як законний виразник інтересів територіальних громад області висловлює однозначну незадовільну оцінку першому року правління В.ЯНУКОВИЧА. Водночас, ми, депутати Львівської обласної ради, хотіли б застерегти чинного Президента не захоплюватися у подальшому диктаторськими владними повноваженнями”, – йдеться у документі.

«Передусім слід констатувати, що обіцяне в передвиборчій програмі покращення життя вже сьогодні відкладено на невідому перспективу. Україна у сприйнятті більшості співвітчизників і громадян інших держав стрімко котиться донизу. Самі українці перестали бути джерелом влади в Україні. Гасло «Україна для людей» виродилося в «Україна для Президента і оточення», – підкреслюють депутати Львівської облради.

У тексті заяви наголошується, що соціально-економічне становище в державі суттєво погіршилося. «Для підтвердження цього вже навіть не потрібні цифри офіційної статистики, достатньо зрозуміти настрої переважної більшості простого населення», - йдеться у заяві.

Також депутати Львівської облради вважають, що запропонований урядом варіант Пенсійної реформи «неминуче ускладнить старість і погіршить демографічні показники, а версія Трудового кодексу від влади зробить найманого працівника безправним і закріпаченим».