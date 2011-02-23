Тігіпко: до 2015 року в Україні буде введена система соціальних карток

Віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО упевнений, що до 2015 року в Україні буде введена система дії соціальних карток.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО заявив сьогодні на брифінгу.

«Я упевнений, що до 2014, 2015 року ми зможемо реалізувати цей проект», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада прем`єр-міністра Микола АЗАРОВ заявив, що Кабінет міністрів України планує введення електронних соціальних карток.

«Введення електронних соціальних карток забезпечить ефективне отримання адресної допомоги від держави», - сказав М.АЗАРОВ. За його словами, електронні картки зможуть виконувати різні функції, зокрема інформаційну і платіжну. Як сказав прем`єр-міністр, така система дасть можливість визначити, де необхідні соціальні витрати держави у першу чергу.

М.АЗАРОВ зазначив, що введення електронних карток дозволить знизити паперовий обіг і наблизить Україну до сучасної системи управління.