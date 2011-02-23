У Польщі рівень безробіття у січні виріс до 13%

Варшава. У Польщі рівень безробіття в січні поточного року виріс до 13% з 12,3% у грудні минулого року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики (GUS) в Польщі.

Згідно з повідомленням, кількість безробітних у січні відповідала максимальному показнику за останні шість років, досягнутому в лютому минулого року, але виявилася нижчою за прогнози аналітиків, які очікували в січні 13,1% безробіття.

За даними GUS, на кінець минулого року було зареєстровано 2,105 млн. безробітних, 1,1 млн. з яких - жінки. До грудня кількість безробітних виросла на 150,3 тис. осіб. 43,9% безробітних жило в сільській місцевості.

GUS також повідомив, що у січні працевлаштування в річному розрахунку в промисловості виросло на 2,6%, а продуктивність праці у цій сфері - на 7,5%

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року безробіття в Польщі зросло на 0,5% -до 12,3%, перевищивши 12-процентний річний прогноз уряду.

Довідка УНІАН. Безробіття в Польщі різко почало знижуватися після вступу країни в Європейський Союз у 2004 році, досягнувши в жовтні 2008 року рекордно низьких 8,8% після 20% шість років тому.

Кількість безробітних знову почала збільшуватися після початку світової фінансової кризи восени 2008 року.

Безробіття, яке у лютому 2010 року досягло 13%, з березня - завдяки сезонним роботам - знижувалася, досягнувши до серпня 11,4%.