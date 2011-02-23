Кабмін затвердив порядок виплат збільшених розмірів допомоги при народженні дітей

Кабінет Міністрів України затвердив порядок виплат збільшених розмірів допомоги при народженні дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про прийняття відповідної постанови на сьогоднішньому засіданні Кабміну повідомив на брифінгу віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, після набуття чинності цієї постанови в Україні почнуться виплати допомоги при народженні дітей відповідно до нового порядку.

За інформацією С. ТІГІПКА, з 1 січня об`єм виплат за народження першої дитини еквівалентний 22 прожитковим мінімумам, що на початок року становить 17,952 тис. грн. Об`єм разової виплати відразу після народження - 7,344 грн., розмір щомісячних виплат впродовж року - 884 грн.

Виплата при народженні другої дитини еквівалентна 45 прожитковим мінімумам, загальна сума - 36,72 тис. грн., разова виплата після народження - 7,344 тис. грн., щомісячно впродовж двох років виплачуватиметься 1,224 тис. грн.

При народженні третього і подальших дітей об`єм виплат буде еквівалентний 90 прожитковим мінімумам, або 73,44 тис. грн. на початок року. Разова виплата після народження складе 7,344 тис. грн., потім впродовж трьох років щомісячно виплачуватиметься 1,836 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН у січні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив, що до кінця року допомога при народженні дітей виросте на 60%. Зокрема, допомога при народженні першої дитини у кінці року складатиме 19,1 тис., грн., при народженні другої дитини - 39,2 тис. грн. а при народженні третьої дитини - 78,3 тис. грн.

Крім того, Верховна Рада 17 лютого прийняла у першому читанні проект закону "Про внесення зміни до Закону України "Про державну допомогу сім`ям з дітьми", який ще збільшує розмір виплати допомоги при народженні дитини.

Згідно з документом, допомогу при народженні дитини надаватимуть в сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину (24 тис. 480 грн.); кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, - на другу дитину (48 тис. 860 грн.); кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину (97 тис. 920 грн.).

Довідка УНІАН. 17 листопада 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу з дітьми" щодо виплати допомоги при народженні дитини". Відповідно до цих змін, допомога при народженні дитини розраховується у розмірі прожиткового мінімуму для дітей у віці до шести років, встановленого на день народження дитини.

Згідно із законом, з 1 січня 2011 року "допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму, - на першу дитину; кратній 45 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину; кратній 90 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово в дев`ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, інша сума допомоги на першу дитину виплачується упродовж наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і кожну наступуї дитину - 36 місяців рівними частинами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Закон України "Про державний бюджет України на 2011 рік" передбачає рівень прожиткового мінімуму для дітей у віці до 6 років: з 1 січня 2011 року - 816 грн.; з 1 квітня 2011 року - 832 грн.; з 1 жовтня 2011 року - 853 грн.; з 1 грудня 2011 року - 870 грн..

Відповідно, допомога на першу дитину з 1 січня складає 17 тис. 952 грн. (на другу - 36 тис. 720 грн.; на третю - 73 тис. 440 грн.), з 1 квітня - на першу дитину - 18 тис. 304 грн. (на другу - 37 тис. 440 грн., на третю - 74 тис. 880 грн.); з 1 жовтня - на першу дитину - 18 тис. 766 грн. (на другу - 38 тис. 385 грн., на третю - 76 тис. 770 грн.); з 1 грудня - на першу дитину - 19 тис. 140 грн. (на другу - 39 тис. 150 грн., на третю - 78 тис. 300 грн.).