На Херсонщині в 2,8 разів зросла кількість осіб, які вернулися за субсидіями на оплату ЖКП

У Херсонській області кількість сімей, які звернулися за субсидіями з відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг і електроенергії, в січні цього року, в порівнянні з січнем 2010 року зросла в 2,8 разів.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Головному управлінні статистики в Херсонській області, всього за вказаний період субсидії було призначено 21,1 тис. сімей (5,2% від загальної кількості сімей в регіоні), що складає 81,6% від кількості тих, хто звернувся за субсидіями. Загальна кількість тих, хто одержував субсидії в регіоні в січні зросла до показників за січень минулого року в 4,8 разів.

Із загальної кількості тих, хто звернувся, 90,6% складають жителі міської місцевості.

Середній розмір призначеної субсидії в січні склав 152 грн., що на 1,7 грн. менше, ніж рік тому.

Загальна сума призначених субсидій за 2010 рік склала 226,4 тис. грн., з яких 211,6 тис. грн, – в міській місцевості і 14,8 тис. грн – в сільській.

Крім того, в січні поточного року субсидії для відшкодування витрат на придбання зрідженого газу і твердого палива готівкою одержували 1,7 тис. сімей. Загалом сума одержаних субсидій готівкою в січні 2011 року, в порівнянні з січнем 2010 року, збільшилася в 33,7 разу і склала 751,3 тис. грн.

Всього субсидії даного вигляду в січні цього року були призначені 3 сім`ям.

Середня субсидія готівкою на одну сім`ю в січні склала 633,3 грн.