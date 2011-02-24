Найближчим часом Мінсоцполітики одержить низку додаткових функцій - Тігіпко

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО прогнозує, що найближчим часом Міністерство соцполітики одержить низку додаткових функцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час прямої телефонної лінії в газеті «Комсомольская правда в Украине».

Він відзначив, що в Мінсоцполітиці, як і в інших міністерствах, в результаті адміністративної реформи скорочення становить близько 30%.

Водночас, сказав С.ТІГІПКО, «можливо, до міністерства перейде ще низка функцій».

За його словами, ймовірно, міністерство незабаром займатиметься питаннями діяльності інтернатів, питаннями гендерної політики і, можливо, деякими іншими.

«Якщо це відбудеться, то міністерство доповниться ще якоюсь кількістю людей», - сказав С.ТІГІПКО.