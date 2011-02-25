Янукович радить українським жінкам народжувати дітей та обіцяє збільшити розмір допомоги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ радить українським жінкам народжувати дітей, і обіцяє, що держава збільшуватиме їм розміри матеріальної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у прямому ефірі шести телеканалів у рамках проекту "Розмова з країною", відповідаючи на питання громадянки.

В. ЯНУКОВИЧ пообіцяв, що з кожен роком виплати при народженні дитини збільшуватимуться, і досягнуть того, що за першу дитину держава виплачуватиме сім'ї 25 тис. грн., за другу - до 50 тис. грн., за третю - до 100 тис. грн.

"Вже з 1 січня ми почнемо наближатися до цієї суми", - сказав Президент.

"Ви ще дуже молода жінка, і таких, як ви, в країні багато. Народжуйте дітей, ми створюватимемо усі умови для того, щоб ви були щасливими матерями, щоб ваші діти жили у затишку. Ми про це піклуватимемося", - пообіцяв В. ЯНУКОВИЧ.