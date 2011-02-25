Янукович проти різкого підвищення пенсійного віку для жінок

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловлюється проти різкого підвищення пенсійного віку для жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в прямому ефірі, відповідаючи на питання громадян України у рамках проекту "Розмова з країною".

"Нам треба прийняти мужнє рішення. Воно непросте. Це іспит для нас для усіх - підвищення віку. Я категорично проти того, щоб це робилося різко. Сьогодні було 55, завтра - 60 (років). Я категорично проти", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

Він сказав, що виступає за поступове підвищення пенсійного віку упродовж декількох років для жінок, а з часом - і для чоловіків.

"Нам треба подивитися на весь світ, на світову тенденцію, яка є у світі. Чому у світі така тенденція, а ми маємо таку? Тому що ми сильно багаті? Чи ми не багаті, а ми безвідповідальні, і ми не чесні"?, - запитав він.

В. ЯНУКОВИЧ зазначив, що питання підвищення пенсійного віку повинне обговорюватися з представниками громадськості.