ЄС надасть 3 млн. євро гуманітарної допомоги Лівії

Брюссель. Європейська комісія надасть 3 млн. євро гуманітарної допомоги Лівії і сусіднім країнам.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, таке рішення було прийняте Єврокомісією увечері 25 лютого.

Передбачається, що гроші буде витрачено на надання медичної і продовольчої допомоги, притулку і таких основних предметів, як матраци, ковдри та гігієнічні пакети біженцям з Лівії, які перетинають кордони, аби втекти від кровопролиття.

Єврокомісія повідомила, що планує надавати допомогу і в самій Лівії щойно ситуація в країні дасть можливість провести оцінку гуманітарних потреб.

«Ситуація в Лівії змінюється з кожною годиною. Цим терміновим рішенням Європейська комісія відповідає на негайні потреби на місці. Ми також готові вирішувати майбутні гуманітарні виклики», - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань міжнародної співпраці, гуманітарної допомоги і відповіді на кризи Крісталіна ГЕОРГІЄВА.

Як повідомляв УНІАН, у Лівії тривають масові акції протесту проти режиму Муаммара КАДДАФІ, які супроводжуються зіткненнями з правоохоронними силами і кровопролиттям.