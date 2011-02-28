Рада Безпеки ООН схвалила введення санкцій проти керівництва Лівії
Рада Безпеки ООН одностайно прийняла резолюцію про введення міжнародних санкцій проти керівництва Лівії.
Як передає РІА «Новости», санкції передбачають ембарго на торгівлю зброєю з Лівією, заморожування рахунків і заборону на зарубіжні поїздки лівійського лідера, його сім`ї й ряду його наближених.
П`ятнадцять держав-членів РБ ООН вирішили також доручити Міжнародному кримінальному суду провести розслідування вбивств цивільних осіб у Лівії і притягнути винних до відповідальності.
Проект резолюції, ініційованої низкою країн, зокрема Францією, Великою Британією, Німеччиною і США, було прийнято вчора ввечері.
Як повідомлялося, акції протесту в Лівії з вимогою відставки Муаммара КАДДАФІ, який править у країні вже 42 роки, тривають з 15 лютого.
За даними ООН, під час безпорядків загинуло більш як 1 тисяча людей. Лівійська влада погрожує вдатися до ще жорсткіших дій щодо бунтівників.