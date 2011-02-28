«Укргазвидобування» допомогає медикам Харківщини

ДК "Укргазвидобування" передала Червонодонецькій міській лікарні автомобіль швидкої допомоги і придбала медичне устаткування.

Компанія усебічно розвиває соціальну інфраструктуру в регіонах своєї присутності. Минулого року перед початком опалювального сезону ДК "Укргазвидобування" виділила кошти на ремонт системи теплопостачання міської лікарні. Також за рахунок коштів і силами працівників Компанії був проведений ремонт дитячого садка та гімназії.

"Розуміючи, що більше половини мешканців Червоного Донця пов'язали своє життя з Компанією, ми намагаємося створити комфортні умови для людей не лише на робочих місцях, але і в повсякденному житті. Зараз ми активно пропагуємо серед працівників здоровий спосіб життя. Вже найближчим часом ми відкриємо в селищі ще і новий сучасний спорткомплекс", - заявив директор ДК "Укргазвидобування" Юрій Борисов.

Довідка: ДК "Укргазвидобування" - найбільша газодобувна компанія України. За підсумками 2010 року підприємства Компанії видобули 14,8 млрд м3 газу, 75% загального видобутку в Україні. ДК "Укргазвидобування" проводить діяльність в 11 регіонах України.